Polska wygrała spór z deweloperem ws. zburzenia koszar przy Łazienkach Królewskich

Sprawę przed trybunał arbitrażowy w 2014 r. wniosła spółka Griffin z siedzibą w Luksemburgu, zarzucając Polsce złamanie postanowień umowy międzynarodowej w sprawie promowania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisanej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem a Polską w 1987 r. Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań traktatowych w odniesieniu do niektórych inwestycji pośrednich dokonanych przez spółkę Griffin w związku z prowadzoną inwestycją przy Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Do wyburzenia zabytkowych ponadstuletnich koszar przy ul. 29 Listopada 5 doszło w październiku 2011 r. Budynek koszar Pułku Huzarów Grodzieńskich, wzniesiony ok. 1900 r., został rozebrany bez wymaganego prawem pozwolenia, w trakcie trwania procedury o wpis do rejestru zabytków.