Matczak: Każde wybory przed 6 sierpnia będą niekonstytucyjne

- Wybory przed 6 sierpnia są wyborami przed opróżnieniem urzędu i w związku z tym one będą niekonstytucyjne, bo są już po terminie. Tylko w konkretnym terminie przed upływem kadencji można przeprowadzić wybory. Natomiast wtedy, kiedy po 6 sierpnia nie byłoby już prezydenta, to wtedy uruchamia się inna procedura, która już nie jest skażona żadnym grzechem konstytucyjnym i wtedy go można porządnie wybrać - przekonywał prawnik. Wskazał, że konstytucja sama przewiduje sytuację w której nie ma prezydenta. Nie jest to więc "jakaś straszna konstytucyjna tragedia".

Natomiast jeżeli wybory odbędą się przed 6 sierpnia, to - według gościa TVN24 - każdy protest wyborczy, który będzie wskazywał, że one zostały przeprowadzone w niekonstytucyjnym terminie, będzie miał szansę na uwzględnienie.

- To oznaczać będzie, że my wszyscy ryzykujemy olbrzymi wysiłek, że nowi kandydaci zbiorą podpisy, wszyscy będą prowadzili kampanię, zatrudni się ludzi do komisji, przeprowadzi się te wybory, a później Sąd Najwyższy powie "przykro, ale to wszystko jest niekonstytucyjne" i będzie trzeba to wszystko powtórzyć. Nie wiem, czy nas stać na to dodatkowo jeszcze, żeby ryzykować zdrowie i być może życie ludzi - stwierdził Matczak.