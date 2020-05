Koronawirus: więcej czasu na podjęcie uchwał w samorządach

Wprowadzenie stanu epidemii przypada na okres, gdy większość podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są sporządzić i zatwierdzić sprawozdania za rok 2019. Proces ten polega na wykonaniu szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. Z tego powodu ustawodawca w art. 15 zzh ust. 1 specustawy koronawirusowej upoważnił ministra finansów do wyznaczania nowych terminów na wykonanie tych obowiązków. Ten, wydał na tej podstawie rozporządzenie z 31 marca 2020 r. (patrz podstawa prawna) i przesunął dotychczasowe terminy dotyczące pokwitowania wykonania budżetu za poprzedni rok o 60 dni.

Te połączone procedury, tj udzielenia absolutoriom i wotum zaufania w obecnym roku muszą się odbyć do 29 sierpnia. Pierwotnie ustawodawca pominął termin, w którym organ wykonawczy jst ma złożyć radzie/sejmikowi raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Ten błąd został skorygowany przez ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875). Dodała ona w specustawie koronawirusowej art. 15 zzzzzz, w którym o 60 dni przesunięto termin. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa musi złożyć raport radzie/sejmikowi do 30 lipca (dotychczas ten termin przypadał na 31 maja).