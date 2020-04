Quad miał się znaleźć w wojsku - WSA o przejęciu prywatnego pojazdu

Na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień burmistrz gminy orzekł, że czterokołowiec należący do Pawła J. (dane zmienione) musi być przekazany Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ma to nastąpić w ramach świadczeń rzeczowych polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele obrony państwa, planowane do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przewidują to przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

