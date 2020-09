Tomasz Pietryga: Licencja na bezkarność

Zjednoczona Prawica zmierza dużymi krokami do dekompozycji. Władza straciła dziś zdolność skutecznego rządzenia, zajmując się wewnętrznymi podziałami. Dla państwa zmagającego się ze skutkami epidemii to nie jest dobra wiadomość. I chyba jedynym pozytywem całej sytuacji jest to, że zrezygnowano z prac nad ustawą covidową, gwarantującą bezkarność urzędników, którzy podejmowali złe decyzje w czasie pandemii. Choć wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zastrzegł, że partia do ustawy może wrócić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, gdyż są to rozwiązania niebezpieczne dla państwa.

