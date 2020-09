Wojciech Tumidalski: Rzecznik jest od tego, by się władzy nie podobać

Gdy przed pięcioma Sejm za zgodą Senatu wybrał na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara – zgłoszonego na opuszczany przez prof. Irenę Lipowicz urząd przez koalicję organizacji pozarządowych – nie do końca wierzono w powodzenie tego eksperymentu. Dziś można powiedzieć, że się powiódł. Obywatele mieli w kończącym właśnie pięcioletnią kadencję Rzeczniku orędownika swoich praw, które niestety w ostatnich latach dojmująco się kurczą. A o ich przestrzeganie nie upomina się już z taką siłą żaden inny konstytucyjny organ, Trybunał Konstytucyjny złożył broń, zaś sądy od najwyższego po powszechne związano morderczym klinczem z władzą wykonawczą. Dlatego tak ważne były publiczne wystąpienia Bodnara i jego zastępców w obronie zagrożonych wartości ustrojowych, uwagi do projektów ustaw i aktywność na wielu polach.

Niektórzy będą mówić o ideologicznych motywacjach Adama Bodnara – że broni tęczowej ideologii, a o innych się nie upomina. Pewnie nie wiedzą, że pierwsza sprawa w jaką zaangażował się po nominacji to uwolnienie z aresztu kibica, który za kratami spędził kilka lat. Mimo to trudno się pozbyć łatki przyklejanej z taką siłą.

Chyba żaden z poprzedników Bodnara nie był tak zaciekle i niesprawiedliwie atakowany, na dodatek za to, co jest rzecznika powinnością: bronienie słabszych, mówienie głosem tych, których wołanie nie przebija się do polityków. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, urząd prof. Bodnar sprawował godnie, nie dał się sprowokować i po prostu robił swoje: spokojnie odpierał zarzuty, objechał kraj, spotykał się z ludźmi, słuchał o ich problemach, dyskutował o nich na zorganizowanych z wielkim rozmachem Kongresach Praw Obywatelskich, a następnie pisał w ich sprawach do wszystkich świętych – ministrów, urzędów i sądów. I niemało tą drogą osiągnął, także u obecnie rządzących. Można o tym przeczytać w imponującym, liczącym ponad sześćset stron nieoficjalnym sprawozdaniu z kadencji.