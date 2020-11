Sondaż: Weto nie wyprowadzi Polaków z Unii

Polacy wciąż są euroentuzjastami. Nie chcemy jednak, by o tym, czy łamana jest u nas praworządność, orzekały inne kraje. Prawo to ponad połowa badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" przyznaje jednak europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

Ponad 80 proc. zagłosowałoby w referendum za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Konflikt wokół mechanizmu uzależnienia wypłaty środków budżetowych i pomocowych od przestrzegania w Polsce praworządności nie wpłynął na poziom naszego poparcia dla członkostwa Polski we Wspólnocie. Co ważne, wysoki odsetek poparcia występuje także wśród wyborców PiS – opowiada się za nim aż 83 proc. wyborców partii rządzącej. W przypadku wyborców KO to 95 proc., Lewicy – 97 proc., Koalicji Polskiej – 67 proc., a Konfederacji – 37 proc.