Zbigniew Ziobro: Elity brukselskie chcą narzucić Polsce ideologiczną agendę lewicową

Minister sprawiedliwości zacytował także część uchwały. „Kierując się konstytucyjnym nakazem poszanowania godności, praw i wolności człowieka, stanowiących fundament europejskiego dziedzictwa, wyrosłego na gruncie chrześcijaństwa oraz doktryn i prądów ideowych, które przyjęły racjonalizm i humanizm za naczelne wartości, Sejm RP wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań, mających na celu rozpowszechnianie fałszywej wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny” - cytował Ziobro”. "Zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina stanowi fundament społeczeństwa, narodu i państwa, jest elementarną wspólnotą wartości, nieodzowną w procesie edukacji i wychowania dzieci, zgodnie z przekonaniami rodziców. Pogląd ten podziela większość polskiego społeczeństwa, co swój wyraz znajduje właśnie we wspomnianej konstytucji. Dlatego Sejm nie może z obojętnością przejść wobec licznych w ostatnich latach przypadkach dsyskrymlancji ze względu na ten zbiór przekonań i wartości, szczególnie przez instytucje Unii Europejskiej, które próbują w ten sposób wywierać nieuprawnioną, dyskryminującą presję na polskie instytucje oraz polskie społeczeństwo” - zaznaczono w dokumencie odczytanym przez ministra sprawiedliwości.

Jak zaznaczył Ziobro, „nie możemy przechodzić do porządku nad tym, że są podejmowane, na razie pozaprawne, polityczne działania (...), by w sposób nieuprawniony wpływać na decyzje Polaków, bo to Polacy poprzez demokratyczne wybory, demokratycznie przyjętą konstytucję, mają wyłączne prawo, by decydować o tym jak kształtowana jest ich kultura i tradycyjne instytucje prawne dotyczące małżeństwa i adopcji dzieci”.