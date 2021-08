Tajna decyzja o wysłaniu wojska na granicę Polski i Białorusi

„Wojsko Polskie już po raz kolejny wspiera Straż Graniczną w sytuacji, w której istnieje taka potrzeba, zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej. Decyzja MON kierująca żołnierzy SZ RP do pomocy Straży Granicznej, jest objęta klauzulą niejawności" – odpowiedział nam Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego MON na pytanie o podstawę prawną i powody wysłania wojska do wsparcia pograniczników. „Nie tak dawno – tuż po wybuchu pandemii - nasi żołnierze wraz z pogranicznikami strzegli granic kraju. Obecne wspólne patrole nie są więc precedensem" – dodają pracownicy resortu obrony narodowej.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nie została ona ujawniona, bowiem mogłaby się stać elementem wojny informacyjnej wykorzystywanej przez Białoruś. Uszczelnienie granicy – co dzisiaj obserwujemy – nie wynika tylko z kwestii napływy imigrantów ze wschodu, ale także przygotowywanych przez Rosję i Białoruś ćwiczeń wojskowych – Zapad – 21. O tym, że wojsko układa zasieki na granicy poinformował kilka dni temu szef MON Mariusz Błaszczak, z kolei wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz ujawnił na portalu społecznościowym, że odbywa się to już od miesiąca. Ułożono na razie ponad 100 km concertiny czyli drutów z żyletkami, w planach jest ułożenie jeszcze 50 km zasieków – poinformował MON.

- Ze względu na fakt, że kierowanie i nakłanianie grup migrantów do naruszenia granicy państwowej RP jest elementem działań hybrydowych – w tym wojny informacyjnej – prowadzonych obecnie przez Republikę Białorusi przeciwko Polsce i innym granicznym państwo UE, informowanie o sposobach przeciwdziałania ograniczamy do niezbędnego minimum – poinformował „Rz" Paweł Soloch szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Dotyczy to również klauzulowania procesu podejmowania niektórych decyzji. Zapewnić jedynie mogę, że wszelkie działania Straży Granicznej i Sił Zbrojnych prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – dodaje Paweł Soloch.