Uchodźcy na granicy bez pomocy prawnej i lekarskiej

Szef MON, pisząc o "happeningach" posłów opozycji, którzy zawieźli pomoc dla uchodźców, apeluje do nich, by się opamiętali i nie byli "pożytecznymi idiotami".

Na granicy żołnierze rozstawili ogrodzenie z drutu kolczastego, które jednak szybko zostało zniszczone. Zdaniem szefa MON Mariusza Błaszczaka, sytuacja na granicy to "brudna gra Łukaszenki i Kremla", a zniszczenie ogrodzenia to efekt działalności służb tych krajów.

Problem na granicy ????-???? to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności ???? służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021

W sobotę do grupy uchodźców usiłowali się dostać przedstawiciele Fundacji Ocalenie, wraz z tłumaczem i prawnikiem. Radca prawny Patryk Radzimierski z kancelarii Dentons wyjaśniał, że jest pełnomocnikiem osób, które w piątek złożyły wniosek o objęcie ich ochroną międzynarodową, i jego obowiązkiem jest skontaktowanie się z tymi osobami.

Ani przedstawiciele Ocalenia, ani prawnik nie zostali dopuszczeni do uchodźców.

Kontakt z nimi uniemożliwiono także lekarce z Czarnej Białostockiej, która zareagowała na informacje Fundacji Ocalenie, że w grupie koczującej na granicy są osoby, które wymagają pomocy lekarskiej.

W rozmowie z TVN24 lekarka mówiła, że ludzie ci przebywają w bardzo trudnych warunkach, część jest przeziębiona, prawdopodobnie kilka osób ma zapalenie płuc, a kobietom nie pozwolono nawet przekazać środków higienicznych. Nie otrzymali tak

- Trudno mi się nie rozpłakać, trudno mi uwierzyć, że to mój kraj. Ludzie z karabinami nie chcą mnie przepuścić do chorych. To jest kwestia czasu, powiem wprost, aż ci ludzie zaczną umierać, bo nie mają już prawie jedzenia, wody - mówiła lekarka.

Do grupy imigrantów nie została również dopuszczona wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Ani żołnierze, ani funkcjonariusze Służby Granicznej nie reagowali na prośby senatorki o umożliwienie jej rozmowy z koczującymi.