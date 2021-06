Zadłużony transport mocno inwestuje

Firmy transportowe mają coraz więcej zamówień, ale branża tonie w długach. Od początku pandemii, tj. od marca 2020 r., do maja 2021 r. niespłacone zadłużenie przedsiębiorstw transportowych zwiększyło się o 20 proc. i zbliżyło do 1,2 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Większość zadłużenia należy do najmniejszych firm przewozowych, a ich wierzycielami są przede wszystkim banki, firmy leasingowe i faktoringowe. Łączna liczba dłużników branży widniejących w KRD przekracza 23,3 tys.

Z kolei – jak podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego – w kwietniu liczba rejestrowanych nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t zbliżyła się do 3,2 tys. To o ponad 2,2 tys. więcej niż w takim samym miesiącu przed rokiem. Tempo wzrostu jest więc imponujące: przeszło 240 proc. w ujęciu rok do roku. Co istotne, bardzo mocno wzrosły zakupy ciągników samochodowych, których w kwietniu wyjechało na drogi ponad 2,5 tys. – To drugi rezultat miesięcznych rejestracji w historii, które były 5,3 razy większe niż rok wcześniej – komentuje PZPM. – Przez ponad rok pandemii firmy wstrzymywały się z zakupami, nie wiedząc, co będzie. Ale pomimo lockdownów przewóz towarów nie zmalał, wręcz rośnie – tłumaczył Łukasz Włoch, główny ekspert ds. analiz i rozliczeń Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.