Pięć lat po zamachach w Brukseli. Sąd w byłej kwaterze NATO

7.58, hala odlotów międzynarodowego lotniska w podbrukselskim Zaventem. Król Filip, królowa Matylda i premier Alexander De Croo składają hołd ofiarom zamachów. Dokładnie pięć lat temu w tym miejscu, przy rzędach odprawy numer 2 i 11, zostały zdetonowane ładunki wybuchowe i w odstępie zaledwie 9 sekund doszło do dwóch eksplozji.

Zamachy, do których przyznało się tzw. Państwo Islamskie, zostały starannie zaplanowane. To nie były ataki „samotnych wilków", ale dzieło siatki terrorystycznej. Jej działalność miała też wiele wspólnego z dokonanymi cztery miesiące wcześniej zamachami w Paryżu, w których zginęło 130 osób.

Ale ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie to, że na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi ruch na linii metra był mniejszy niż zwykle. Część urzędników unijnych instytucji, którzy korzystają z tego przystanku, wyjechała wcześniej na wakacje, bo trwały już ferie szkolne. Z kolei na lotnisku odnaleziono trzeci, niezdetonowany ładunek wybuchowy o znacznie większej sile rażenia niż dwa, które eksplodowały.

Wiele też mówiło się o pechu terrorystów, którzy zamówili taksówkę, by pojechać na lotnisko. Chcieli furgonetkę (vana), żeby pomieścić wszystkie torby z ładunkami, ale dyspozytor w centrali nie zrozumiał i wysłał im sedana, czyli samochód znacznie mniejszy. Gdy siły antyterrorystyczne dotarły potem do mieszkania zamachowców w dzielnicy Schaerbeek, znalazły tam cały porzucony arsenał wybuchowy.

Kilka lat po tragedii wszyscy sprawcy zamachu są już znani i aresztowani. To Europejczycy pochodzenia północnoafrykańskiego, najczęściej zradykalizowani w Belgii. Czekają na proces, który będzie przedsięwzięciem o skali niespotykanej w historii belgijskiego wymiaru sprawiedliwości.

Na ławie oskarżonych zasiądzie dziesięć osób, a w procesie ma wziąć udział ponad 900 stron. Z takim wyzwaniem nie poradziłby sobie monumentalny Pałac Sprawiedliwości – siedziba brukselskich sądów. Nawet jeśli pomieściłby wszystkie osoby, to na wiele miesięcy uniemożliwiłoby to prowadzenie innych spraw. Nie mówiąc o tym, że ten zabytkowy budynek nie zapewniłby bezpieczeństwa.

W cieniu zagrożenia

Pierwsze wysłuchania mają się odbyć w maju i potrwają najpóźniej do września. Właściwy proces rozpocznie się prawdopodobnie w grudniu i potrwa około dziewięciu miesięcy. Wszystko zostało tak zaplanowane, by nie kolidować z procesem w Paryżu, który rozpocznie się we wrześniu. Jeden z terrorystów, Salah Abdeslam, zasiądzie na ławie oskarżonych w obu: o zamachy brukselskie i paryskie.