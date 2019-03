Mułła Omar ukrywał się przez lata w pobliżu bazy USA? U.S State Department

Założyciel i długoletni przywódca talibów, ugrupowania zbrojnego, które w 1996 roku przejęło rządy w Afganistanie i sprawowało je do czasu interwencji amerykańskiej w tym kraju w 2001 roku, Mułła Omar, przez lata mieszkał w pobliżu amerykańskiej bazy w Afganistanie - wynika z książki "Szukanie Wroga" ("Searching for an Enemy") autorstwa holenderskiej dziennikarki Bette Dam.