Ambasador Nowej Zelandii: Zamachowcy nas nie zmienią

W ataku zginęli uchodźcy i imigranci - mówi Mary Thurston, ambasador Nowej Zelandii w Polsce

Jak to możliwe, że w Nowej Zelandii, którą powszechnie uważa się za kraj tolerancji i pokojowego współistnienia różnych kultur, doszło do tak brutalnego zamachu, w którym zginęło przynajmniej 49 osób?

Mary Thurston, ambasador Nowej Zelandii w Warszawie: Christchurch i Nowa Zelandia nigdy nie przeżyły takiej tragedii. To jest absolutnie bezprecedensowy atak terrorystyczny.

Muzułmanie stanowią około 1 proc. społeczeństwa kraju. Nie było wcześniej napięć wokół tej wspólnoty?

Nie. Mamy od dawna opinię kraju bezpiecznego i pokojowego, w którym mieszka ponad 200 grup etnicznych. Powtarzam: stało się coś zupełnie wyjątkowego w historii Nowej Zelandii. Ta tragedia nie oddaje tego, czym jest nasz kraj! Zdecydowanie potępiamy tych, którzy są odpowiedzialni za ten zamach. Wiele jego ofiar przyjechało do Nowej Zelandii jako uchodźcy albo imigranci. Zebrali się tylko po to, aby praktykować swoją religię i kulturę. Christchurch był ich domem. Dla wielu nie było to co prawda miejsce, gdzie się urodzili, ale postanowili przyjechać do Nowej Zelandii bo to było bezpieczne miejsce. Jesteśmy znani na całym świecie jako kraj pokojowy i nie pozwolimy, aby ten bezprecedensowy akt terrorystyczny zmienił tą opinię.

Premier Jacinda Ardern wspominała wcześniej, że należy ograniczyć liczbę imigrantów…

W tym momencie nie będę komentował naszej polityki migracyjnej. Ale słowa, jakie premier wypowiedziała po tym strasznym wydarzeniu mówią za siebie. Chcemy teraz skoncentrować się na tym, aby Nowa Zelandia pozostała przyjaznym miejscem, gdzie każdy powinien czuć się bezpiecznie.

Spodziewa się pani nowych środków bezpieczeństwa?

Za wcześnie na takie stwierdzenie. Jesteśmy skoncentrowani w tej chwili na samym zamachu.

Zamachowiec przyjechał z Australii, gdzie proporcjonalnie mieszka trzykrotnie więcej muzułmanów. Tam napięcia są większe?

Nie do mnie należy komentowanie tego, co się dzieje w Australii. Aresztowano cztery osoby, ustalono, że w szczególności jedna osoba przybyła z Australii. Ale nie mogę odnieść się do motywacji tej osoby i czemu przeszło jej przez głowę, aby coś takiego zrobić. W Nowej Zelandii odrzucamy wszystko, co reprezentują akty terroru. Bronimy różnorodności, życzliwości, współczucia. To są wartości, w które wierzymy. I na te wartości może u nas liczyć każdy, niezależne od tego, skąd ktoś pochodzi, gdzie się urodził, jaką wyznaje religię.

Skrajna prawica nie odgrywa znaczącej roli w Nowej Zelandii?

W każdym razie nie jest reprezentowana w parlamencie.

