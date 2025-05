Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy procentowe – kredytobiorcy odetchną

Zgodnie z oczekiwaniami, RPP obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Referencyjna stopa wynosi teraz 5,25 proc. Jak wynika z wyliczeń Rankomat.pl, rata kredytu opartego na WIBOR 3M spadnie o blisko 5 proc. Decyzja może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową Polaków, ale rodzi pytania o dalszy wpływ na inflację i kurs złotego.

Chiny i USA znów przy stole negocjacyjnym – deeskalacja zamiast umowy

10 maja w Szwajcarii dojdzie do spotkania amerykańskiego sekretarza skarbu Scotta Bessenta z wicepremierem Chin He Lifengiem. Rozmowy mają na celu zmniejszenie napięć w wojnie handlowej, jednak bez podpisywania nowej umowy. Donald Trump zapowiedział, że nie zamierza ustępować w kwestii ceł. Pekin ogłosił działania stymulujące gospodarkę, by przygotować się do rozmów. Eksperci oceniają, że porozumienie jest dalekie, ale sam dialog może ustabilizować sytuację na rynkach.

