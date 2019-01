Kenia: Atak w Nairobi. Nie żyje pięć osób

W ataku terrorystycznym, który przeprowadzili w stolicy Kenii islamiści z somalijskiej organizacji al-Szabab zginęło co najmniej pięć osób a osiem zostało rannych.

Atak terrorystyczny miał miejsce około godziny 15.00 czasu lokalnego. Jego celem był znajdujący się w centrum miasta ekskluzywny hotel DusitD2 i kompleks biurowy w stolicy Kenii, Nairobi. Jak informuje BBC, grupa uzbrojonych napastników wciąż przebywa w budynkach. Okolica została zablokowana przez policję. W budynku hotelu doszło do eksplozji, a ze środka słychać było strzały.

Abdiasis Abu Musab, rzecznik organizacji, cytowany przez agencję Reutera powiedział, że „akcja trwa”. Nad miejscem zdarzenia unoszą się kłęby dymu. W pobliżu hotelu znajdują się także płonące samochody.

- Najpierw usłyszałam strzały, a później zobaczyłam ludzi, którzy uciekali z podniesionymi rękoma. Część z nich wbiegła do naszej placówki, aby się ukryć - powiedziała jedna z pracownic banku, który znajduje się w kompleksie. - Jesteśmy atakowani - powiedziała agencji Reuters jedna z osób pracujących w hotelu, po czym się rozłączyła.

Świadkowie incydentu powiedzieli w rozmowie z agencją Reutera, że w pomieszczeniach w dalszym ciągu znajdują się ich koledzy, którzy starają się ukryć pod biurkami.

Jak pisze „The Guardian”, jeden z policjantów miała krzyczeć, że "w łazience jest granat”.

Odpowiedzialność za atak terrorystyczny wzięła na siebie somalijska islamistyczna milicja Al-Szabab. Poinformował o tym jej przedstawiciel.

Hotel DusitD2, który zaatakowano znajduje się na terenie kompleksu biurowo-handlowego 14 Riverside Drive. Mieszczą się w nim również siedziby wschodnioafrykańskich przedstawicielstw wielu międzynarodowych korporacji.

#UPDATE: The attackers at 14 Riverside Drive forced their way in by shooting at guards; they hurled explosives into vehicles and went into DusitD2 Hotel: Police pic.twitter.com/0WWjYaw2Ob — NTV Kenya (@ntvkenya) 15 stycznia 2019

Kenya "RECCE Squad" operator spotted with CZ BREN 2 in 7.62mm at DusitD2 Hotel / SOF pic.twitter.com/8CtetYF0jb — Harry Boone (@towersight) 15 stycznia 2019

UPDATE: Witnesses say At least four gunmen have entered at #DusitD2 Hotel in Riverside area of #Nairobi where the explosion took place few minutes ago. #Kenya #Nairobi pic.twitter.com/pBIKN3fGJj — Mukhtar Maal (@Mini_maal) 15 stycznia 2019