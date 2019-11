ATP Finals: Austriacki stachanowiec w półfinale

Thiem i Djoković zagrali we wtorek wieczorem najlepszy z dotychczasowych meczów ATP Finals. Austriak od razu mocno postawił się Serbowi, w pierwszym secie oddalił kilka poważnych zagrożeń, tie-break jeszcze przegrał, ale trochę skruszył pewność siebie Novaka.

Decydujący set trwał długo, dwa razy Austriak zyskiwał przewagę przełamania, dwa razy Serb go doganiał. Szarpiący nerwy tie-break (Djoković prowadził w nim 4-1) przyniósł potwierdzenie, że Dominic Thiem, wierzący głęboko w sens ciężkiej pracy, ma rację. Nagroda jest znacząca: pierwszy w karierze awans do półfinału Masters, czyli tam, gdzie nigdy wcześniej nie widziano żadnego tenisisty z Austrii.

Sukces Thiema ostatecznie pogrążył Matteo Berrettiniego, który wie, że za dwa dni pojedzie do domu. Mecz Austriaka z Włochem o 215 tys. dol. oczywiście nie musi być nudny, ale na pewno nie będzie miał tej temperatury, co ostatnie ważne spotkanie w grupie im. Björna Borga: Djokovicia z Federerem, klasyk nr 49. Dotychczasowy bilans to 26-22 dla Serba. Stawką jest oczywiście awans.