Wimbledon: Błąd za błędem

Powiało chłodem: Iga Świątek i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie.

Podczas turnieju Roland Garros pytaliśmy Igę, czy onieśmiela ją perspektywa spotkania z broniącą tytułu Simoną Halep w pierwszym roku gry na wielkiej scenie. Odpowiedziała, że ten etap, gdy się stresowała, gdy medialna wrzawa przyprawiała ją o drżenie nóg, po ubiegłorocznym juniorskim triumfie w Wimbledonie ma już za sobą i z pomocą mądrego sztabu (z psychologiem włącznie) potrafi opanować nerwy. Poniżej dalsza część artykułu

Minął niespełna miesiąc od paryskiego turnieju, w którym Świątek awansowała do czwartej rundy, przestała być tłem dla najlepszych, a jej bezkompromisowy tenis, tak różny od tego, co prezentowała Agnieszka Radwańska, skłaniał do optymizmu, bo tak dziś grają najlepsze.

Dlatego na Wimbledon czekaliśmy z nadzieją, tym większą, że losowanie okazało się łaskawe. I dostaliśmy mocny cios. Świątek (64 WTA) w pojedynku z pochodzącą z Chorwacji Szwajcarką Viktoriją Golubic (81) spisała się fatalnie i przegrała 2:6, 6:7 (3-7).

Początek meczu to był koszmar, Polka popełniała błąd za błędem, rywalka nie musiała robić nic, wystarczyło czekać. W drugim secie było już lepiej, Świątek obroniła pięć meczboli (przy stanie 4:5), ale losów meczu nie odwróciła i wyjedzie z Londynu w poczuciu niespełnienia, mówiąc najdelikatniej. 50 niewymuszonych błędów z tego meczu szybko nie zapomni, oby tylko nie straciła na dłużej rozpędu, z którym opuszczała Paryż.

Jakby tego smutku było mało, w pierwszej rundzie odpadł też Kamil Majchrzak, który przegrał z hiszpańskim weteranem Fernando Verdasco 4:6, 4:6, 4:6.

Trwa czarna wielkoszlemowa seria Naomi Osaki. Japonkę (nr 2) pokonała Julia Putincewa z Kazachstanu 7:6 (7-4), 6:2.

Wszyscy zainteresowani wiedzą, że za kulisami tenisa trwa podjazdowa wojna, w której głównodowodzącym jest broniący w Londynie tytułu lider światowego rankingu Novak Djoković. Porażka w Paryżu sprawiła, że nie ma już szans drugi raz w karierze wygrać czterech wielkoszlemowych tytułów z rzędu (w ciągu dwóch lat) i może dlatego z jeszcze większym animuszem prowadzi swą kampanię jako szef Rady Zawodników ATP. W jednej drużynie nie grają z nim ani Rafael Nadal, ani Roger Federer, dlatego Djoković wkłada wiele wysiłku, by przekonać innych do swych racji (chodzi przede wszystkim o to, by organizatorzy turniejów więcej pieniędzy z zysku przeznaczali dla zawodników, a mniej dla siebie, ale nie tylko).

W Londynie – jak pisze francuski dziennik „L'Equipe" – w ostatni piątek od 17.00 do późnej nocy przekonywał członków Rady do swych racji. Rezultat tych rozmów był dla niego upokarzający. Czterech członków (Jamie Murray, Dani Vallverdu, Serhij Stachowski i Robin Haase) złożyło dymisję w ciągu doby po tym spotkaniu.

To już druga prestiżowa porażka Djokovicia w walce o władzę nad tenisem. Wcześniej musiał przełknąć fakt, że popierany przez niego jako nowy boss ATP Tour były tenisista amerykański Justin Gimelstob, oskarżony o pobicie człowieka, zrezygnował. Z ulgą przyjęło to wielu graczy, a Stan Wawrinka wysłał nawet w tej sprawie list do jednej z angielskich gazet.

Coraz częściej pada pytanie, jak ta podjazdowa dyplomacja wpływa na formę Djokovicia (w Paryżu w półfinale przegrał z Dominikiem Thiemem). Z myślą o Wimbledonie Serb zaangażował jako trenera konsultanta Chorwata Gorana Ivanisevicia, bo jak twierdzi, chce wrócić do korzeni. Ivanisević wygrał Wimbledon (2001) i wcześniej trzy razy był w finałach, ale wtedy londyńska trawa miała zupełnie inne korzenie, była o wiele szybsza niż dziś i dlatego znakomicie serwujący Goran czuł się na niej pewnie. Djoković musi szukać trochę innych atutów, bez wątpienia je ma i jeśli nocna polityka zbyt mocno go nie porwała, może obronić tytuł.

Hubert Hurkacz kończył w poniedziałek swój mecz po zamknięciu tego wydania gazety.