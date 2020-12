Panowie, zmieńcie się! Recenzja serialu „Od nowa”

Sześcioodcinkowy serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem to druga już produkcja po „Wielkich kłamstewkach", w której Kidman gra dwie główne role: kobiecą oraz współproducentki u boku Davida E. Kelleya, który wcześniej zrealizował „Ally McBeal".

To rzecz niebagatelna, bo aktorka to nie tylko symbol pięknej i wrażliwej kobiety w wieku średnim, ale też globalna ambasadorka kobiecych spraw. W obu serialach gra pełne poświęcenia żony, które mogą wiele wycierpieć, a nawet wybaczyć mężowi, w trosce o ukochanego syna i ratowanie rodziny.

Kalifornia, Nowy Jork

Ale choć obie produkcje to obyczajowe thrillery, są też istotne różnice w formie i prowadzeniu narracji. „Wielkie kłamstewka" mogły zadowolić nawet tych, którzy do tej pory świadomie unikali seriali. Uwagę przyciągała świetna muzyka z hitem Michaela Kiwanuki, intrygująco pokazana Kalifornia. Na poziom intrygującego kina artystycznego windowały serial scenariusz i reżyseria. Pytanie, kto i dlaczego zabił, było ważne, ale stanowiło punkt wyjścia do opowieści o kobietach w różnym wieku, o różnym statusie, które poznały się w roli matek dzieci z jednej szkoły, a zjednoczyły i stały solidarne dopiero wobec męskiej agresji.