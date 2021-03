Portret pisarki wolnej i niezależnej

W przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu nie wyemigrowała z ojczyzny. I jest nie tylko pisarką, ale także aktywistką społeczną i ekologiczną.

Jej najbardziej znana, antyutopijna powieść w konwencji fantastyki naukowej „Opowieść podręcznej” (1985) została zekranizowana w 1990 r. przez Volkera Schloedorffa wg scenariusza Harolda Pintera. Kontynuacja – „Testamenty” przyniosła jej Nagrodę Bookera w 2019.

- Nikt nie domyślił się, że to opowieść o anglistyce na Harvardzie – śmieje się pisarka w filmie dokumentalnym „Margaret Atwood. Słowo to siła”. – Nie wymyśliłam tego, wszystko wzięłam z rzeczywistości. A pisać zaczęłam powieść w Berlinie zachodnim na pożyczonej maszynie do pisania.

Na Harvardzie właśnie kończyła anglistykę na podyplomowych studiach w Radcliffe College i dobrze pamięta, że na uczelni była biblioteka Lamont Library dostępna tylko dla mężczyzn. Chociaż miała w zbiorach całą poezję współczesną, nie wolno było jej – poetce, laureatce prestiżowej nagrody Gubernatora, przeglądać tamtejszych księgozbiorów.

- Robiła wrażenie szarej myszki, ale cicha nie była, jak się okazało – wspomina jej współlokatorka z czasu studiów.

Urodzona w 1939 roku Margaret Eleanor Atwood dorastała w latach 50. kiedy chłopcy byli uprzywilejowani, a popularny w Kanadzie poradnik zawodowy dla dziewcząt przewidywał tylko pięć profesji: stewardesę, nauczycielkę, pielęgniarkę, sekretarkę i instruktorkę gospodarstwa domowego.

- Wybrałam ten ostatni, bo był najlepiej płatny – ironizuje Atwood.