Aktor z "Gry o tron": Zakończenie serialu pomysłem Martina

Części fanów serialu „Gra o tron” zakończenie nie spodobało się do tego stopnia, że pojawił się pomysł, aby ostatni sezon produkcji zrealizować od nowa. Isaac Hempstead Wright, wcielający się w postać Brana, twierdzi jednak, że o tym, kto zasiądzie na tronie zdecydował sam autor „Pieśni lodu i Ognia”, George R.R. Martin.

– David i Dan powiedzieli mi, że są dwie rzeczy, które George R.R. Martin zaplanował dla Brana. Wyjaśnienie kwestii Hodora oraz to, że to Bran będzie królem - powiedział Isaac Hempstead Wright w rozmowie z „Making Game of Thrones”. - To bardzo wyjątkowe doświadczenie, być bezpośrednio zaangażowanym w coś, co jest częścią wizji George'a. To był naprawdę dobry sposób na zakończenie serialu - dodał. - Myślę, że Bran jest właśnie postacią, która może podjąć się tej roli. Nigdy nie myślałeś o nim w ten sposób, ale czego więcej chcieć od króla, niż to, żeby nie miał żadnych osobistych przywiązań, żadnego programu, ale umiejętność rozumienia całego uniwersum, na chłodno? On jest idealną osobą do sprawowania władzy - zaznaczył.

Oczekiwania wobec ostatniego sezonu serialu „Gra o tron” były duże choćby dlatego, że fani serii czekali na niego dwa lata. Część wielbicieli produkcji uważa jednak, że twórcy im nie sprostali. Pojawił się nawet pomysł, aby ostatni sezon serialu zrealizować od nowa, przy udziale innych twórców. Internetową petycję w tej sprawie podpisało ponad 1,6 mln fanów serialu.

Zdaniem Isaaca Hempsteada Wrighta, jest to „niedorzeczne”. - Ludzie uważają, że mogą domagać się innego zakończenia, bo to im się nie spodobało. Odebrałem to całkiem personalnie, choć oczywiście nie powinienem - powiedział aktor. - Moim zdaniem zakończenie jest świetne - zaznaczył.

"Gra o tron" zadebiutowała na antenie HBO w 2011 roku. W ciągu 7 lat stała się jednym z najsłynniejszych seriali w historii stacji i całej telewizji. Ekranizacja powieści George'a R.R. Martina zyskała uznanie nie tylko w oficjalnych kanałach dystrybucji, ale także...u piratów. Hit HBO według raportu serwisu Torrentfreak przez sześć lat z rzędu okazywał się najchętniej ściąganym i nielegalnie udostępnianym serialem.