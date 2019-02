Zmarł Clive Swift - gwiazda serialu "Co ludzie powiedzą?"

W wieku 82 lat zmarł Clive Swift, aktor znany z roli Richarda Bucketa, potulnego męża Hiacynty Bucket w serialu komediowym BBC, który w Polsce był znany pod tytułem "Co ludzie powiedzą?" (oryg. "Keeping Up Appearances").

Swift grał także w innych serialach - m.in. w "Peak Practice", "Born and Bred" i "The Old Guys".

Poniżej dalsza część artykułu

Najbardziej znany jest jednak jako serialowy mąż Patricii Routledge, Hiacynty Bucket - snobistycznej pani domu, starającej się przekonać wszystkich do swojej przynależności do wyższych sfer. W odróżnieniu od bardzo dynamicznej i agresywnej Hiacynty, Richard Bucket charakteryzował się brytyjską flegmatycznością i okazywał dużą tolerancję wobec rozmaitych zachowań swojej żony aspirującej do klasy wyższej.

Swift był też twórcą "The Actors Centre" - miejsca spotkań aktorów w Londynie.

Aktor urodził się w Liverpoolu w 1936 roku. Jego żoną była pisarka Margaret Drabble, z którą miał troje dzieci.

Na dużym ekranie pojawił się w filmie Alfreda Hitchcocka "Szał" z 1972 roku oraz w filmie "Excalibur" z 1981 roku.

Przez lata grał Hitchcocka w słuchowisku BBC "Strangers on a Film".

Aktor wystąpił także w kilku odcinkach serialu "Doctor Who" - ostatni raz w 2007 roku.

Według agenta Swifta aktor zmarł w swoim domu, po krótkiej chorobie, w otoczeniu swoich najbliższych.