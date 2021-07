Hakerzy chcą 70 mln dolarów od firm na całym świecie

Allan Liska z firmy Recorded Future, zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, powiedział, że wiadomość wydaje się być autentyczna i że strona była używana przez tę grupę od 2020 roku.

Wskazał, że gang REvil jest zaliczany do największych grup wymuszających okup w cyberprzestrzeni. Gang ma taką strukturę, że czasami trudno ustalić, kto przemawia w imieniu hakerów, ale Liska ocenił, że wiadomość "prawie na pewno" pochodzi od głównego kierownictwa REvil.

Atak ransomware, który gang REvil przeprowadził w piątek, był jednym z najpoważniejszych w ostatnim czasie. Gang włamał się do Kaseya, firmy informatycznej z siedzibą w Miami, i wykorzystał swój dostęp do włamania do komputerów niektórych klientów tej firmy, uruchamiając reakcję łańcuchową, która szybko sparaliżowała komputery setek firm na całym świecie.