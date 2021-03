Artyści przeciw nadużyciom

„Granice w teatrze” to projekt skierowany głównie do osób związanych zawodowo z teatrem (potencjalni sprawcy, świadkowie i ofiary nadużyć). Ma podnosić świadomość praw człowieka, standardy stosowania prawa i równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym i w teatrze stworzony przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (Polish Centre of the International Theatre Institute). Jest odpowiedzią na coraz częściej raportowane i nagłaśniane przypadki nadużyć w polskich teatrach i szkołach artystycznych. Jego efektem ma być stworzenie projektu „Karty Praw i Granic Twórczego Procesu”.

Zaplanowano 80 godzin warsztatów i szkoleń oraz czterogodzinny panel dyskusyjny. W jego wyniku zostanie stworzony e-book, w którym zebrane będą doświadczenia projektu, popularyzujące wiedzę i dobre praktyki z intencją by „Karty Praw i Granic Twórczego Procesu” była akceptowana i podpisywana przed kolejne teatry i ośrodki edukacji artystycznej. Wśród panelistów znajdą prawnicy, ludzie teatru i działacze społeczni się m.in.: Adam Bodnar, Alina Czyżewska, mec Krzysztof Budnik, Agata Adamiecka, Ula Kijak, Paweł Szkotak, Anna Zubrzycki, Paweł Paszta, Elżbieta Czaplińska- Mrozek, Ewelina Ciszewska, Dorota Segda i Wojciech Malajkat.