EDD umożliwiają bezpłatny wstęp do tysięcy rzadko otwieranych zabytków i udział publiczności w wielu specjalnych wydarzeniach. W całej Polsce podczas dwóch weekendów: 7-8 i 14-15 września odbędzie się około 700 takich wydarzeń w 400 miejscowościach. „Polski splot” – to hasło tegorocznej edycji EDD. - Ma ono pokazywać czas budowania i scalania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości - tłumaczy Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, podkreślając, że Dni wpisują się w program „Niepodległa”. I przypomina: - Polska wtedy tworzona była budowana z trzech różnych organizmów państwowych wcześniejszych zaborów, co w znacznej mierze stanowiło barierę, którą trzeba było przezwyciężyć. A jednocześnie cechą charakterystyczną naszego kraju była duża różnorodność narodowa, etniczna, religijna. Chcemy pokazać, jaka Polska była i że udało nam się bardzo wiele osiągnąć, mimo trudnych okoliczności, m.in. dzięki temu, że Polska jest konglomeratem różnych wartości.

Temat tegorocznej edycji można czytać symbolicznie, odnosząc także do tradycji wielu regionów, jak i poprzez losy ludzi angażujących się w budowę odrodzonego państwa i jego modernizację.

A zarazem Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, promująca zabytki. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do akcji w 1993. W organizowanych w ubiegłym roku Europejskich Dniach Dziedzictwa w naszym kraju wzięło udział 200 tysięcy osób.

Wschowa, w której odbywa się ogólnopolska inauguracja EDD, leży w województwie lubuskim na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Miasto przed wiekami znajdowało się na tzw. trakcie poznańskim, łączącym Południe z Północą. W 1343 zostało przyłączone do Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego. Było więc miastem królewskim, a w jego herbie do dziś znajduje się znak rodowy Władysława Jagiełły – podwójny krzyż patriarchalny. Wschowa ma wiele zabytków i doskonale zachowany historyczny układ urbanistyczny. Prowadzi przez nią Wielkopolska Droga św. Jakuba na szlaku pielgrzymkowym, wiodącym do Santiago di Compostella w Hiszpanii. Najważniejsze zabytki to kościół farny, klasztor franciszkanów, kościół luterański (pierwszy w Wielkopolsce), ratusz i mieszczańskie kamienice.

– Wschowa nie przypadkiem wybrana została na inaugurację EDD, ale właśnie ze względu na zabytki, historię i tradycję. Miasto otwiera swoje mury dla wszystkich gości; przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, na który składa się 40 wydarzeń - mówi Dawid Gierkowski Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. A Marta Małkus, prezes stowarzyszenia Czas A.R.T dodaje, że m.in. wystąpią zespoły regionalne: Kapela Dudziarzy z Bukówca Górnego, Zespół Pieśni i Tańca z Krzepielowa oraz chór Cantate Deo ze Sławy. Będzie wiele warsztatów: mozaiki, tkackie, kaligrafii, graficzne, kukiełek; pokaz kunsztu rycerskiego, gra miejska oraz instalacja artystyczna „Atlas i muzyka na żywo”

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Szczegółowy program na http://edd.nid.pl