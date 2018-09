Sprzedał obraz da Vinci poniżej wartości. "Bo mógł"

Rosjanin, który przedstawia się jako Dmitri twierdzi, że sprzedał autentyczny obraz Leonarda da Vinci. Miał zrobić to za pośrednictwem rosyjskiej strony z drobnymi ogłoszeniami Avito - informuje Onet, powołując się na gazetę „The Art Newspaper”.

Jak informuje Onet, obraz Leonarda da Vinci, którego autentyczność miała zostać potwierdzona przez szwedzkich ekspertów, został sprzedany za 72 mln euro.

Poniżej dalsza część artykułu

Avito jest rosyjskim odpowiednikiem OLX i Gumtree. Na stronie znaleźć można różnego rodzaju ogłoszenia - korepetytorów, oferty wynajmu czy sprzedaży.

Pewien Rosjanin postanowił sprzedać w serwisie Avito obraz Leonarda da Vinci "Młoda dziewczyna w futrze”. W opisie zapewniał, że jest on autentyczny, co potwierdzić miał szwedzki konserwator sztuki. Wartość XV-wiecznego obrazu szacowana jest na 280 mln euro. Rosjanin zadowolił się jednak 72 milionami. Gdy zapytano go, dlaczego nie skorzystał ze wsparcia domu aukcyjnego, dzięki któremu mógłby zarobić dużo więcej, powiedział, że sprzedał obraz na Avito, poniewać „mógł". Przed usunięciem ogłoszenia z serwisu, opis oferty brzmiał: "Uwaga: sprzedaję oryginalny obraz Leonarda da Vinci, Dziewczyna w futrze. Lokalizacja: Niemcy, szacunkowa wartość 280 mln euro, cena wywoławcza 72 mln euro".

Mężczyzna nie poinformował, w jaki sposób znalazł się w posiadaniu cennego obrazu i kto go nabył - podaje Onet powołując się na gazetę „The Art Newspaper”.