Starcia w rejonie Górskiego Karabachu. Zapomniana wojna znów dała o sobie znać

„Decyzją rządu został ogłoszony stan wojenny. (...) Wzywam personel wojskowy, by zgłaszał się do regionalnych komisji wojskowych" – napisał na Facebooku prezydent Armenii Nikol Paszynian.

Już tydzień wcześniej prezydent Ilham Alijew oskarżył Armenię o koncentrowanie armii na „linii rozdzielenia". – Szykują się do nowej, wielkiej wojny – powiedział. Jednocześnie poinformował, że Armenia prowadzi akcję osiedleńczą na spornych terytoriach. – Przywozić skądś jakichś ludzi i osiedlać ich na ziemiach okupowanych to przestępstwo – dodał. Nie podał jednak żadnych szczegółów. W sumie od dwóch tygodni napięcie między krajami narastało, przeradzając się w niewielkie starcia w różnych miejscach granicy.

W toku walk w niedzielę Azerowie ponieśli straty w sprzęcie, choć nie do końca wiadomo jakie. Baku rzecz jasna je zaniża, Erywań zaś zawyża. Azerowie też ogłosili o zajęciu siedmiu wiosek w południowej części Karabachu. Ormianie przyznali się jedynie do utraty „czterech–pięciu punktów oporu, które można odbić".

Mimo że formalnie zawarto rozejm, to gwałtowne starcia często wybuchają na „linii rozdzielającej", ostatnie w lipcu obecnego roku. Żadne nie przekształciły się w kolejną wojnę obu państw, ale też jednak w żadnych do tej pory nie użyto tak dużej ilości wojska i sprzętu jak obecnie.

Sojusznikiem Armenii formalnie jest Rosja. Oba kraje należą do wojskowej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Azerbejdżan nie jest jego członkiem). W Giumri, w pobliżu tureckiej granicy, znajduje się duża, rosyjska baza wojskowa, w której stacjonuje około 3 tysięcy żołnierzy. Siedem lat temu dowódca bazy, generał Aleksander Titow, ostrzegał, że w przypadku azerskiego ataku na Karabach rosyjska armia nie pozostanie bezczynna. Ale Kreml nie lubi obecnego prezydenta Armenii Nikola Paszyniana, który doszedł do władzy, zmuszając do ustąpienia prorosyjskie władze kraju. Na razie więc Moskwa wezwała jedynie obie strony do natychmiastowego przerwania ognia.