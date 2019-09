Wyborcze odgrzewanie sporu o Franco

Hiszpański Sąd Najwyższy podjął we wtorek decyzję, że szczątki generała Francisco Franco mogą zostać przeniesione poza mauzoleum, w którym spoczywają od 1975 r. Czy to już koniec sporu o ekshumację hiszpańskiego generała?

Nie uważam, by tę decyzję sądu można było uznać za akt zamykający proces usuwania szczątków generała z bazyliki w Valle de los Caídos. Oznacza ona raczej przedłużanie szumu medialnego wokół sprawy pochówku Franco. Według mnie jest to bezpośrednio związane z decyzją o rozpisaniu nowych wyborów w Hiszpanii, które zaplanowano na listopad. Zwracam również uwagę na to, że w spór zaangażowane są też czynniki międzynarodowe, bo ciało generała pochowano w bazylice papieskiej. Musi zatem powstać wyraźne stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej kwestii. Także rodzina nie do końca zgadza się na przeniesienie szczątków Franco. Chce, aby zostały spełnione pewne warunki, na które nie sądzę, żeby hiszpański rząd się zgodził.