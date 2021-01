Pierwsze decyzje 46. prezydenta

Mimo że w czasie inauguracji apelował o jedność i kompromis, jego pierwsze kroki jako prezydenta pokazują determinację, by wymazać jak największą część agendy poprzednika. Biden tłumaczy, że chciał "odwrócić największe szkody" poczynione w kraju przez administrację Trumpa. – Będziemy działać szybko, bo mamy wiele do zrobienia – powiedział.

Kilka rozporządzeń dotyczy kwestii imigracyjnych, w których Donald Trump rządził niezwykle twardą ręką, siejąc strach wśród imigrantów, ale też nastawiając resztę społeczeństwa nieprzyjaźnie w stosunku do przybyszów z zagranicy. Jedno z postanowień Bidena dotyczy likwidacji zakazu podróżowania do krajów muzułmańskich i afrykańskich, którym Trump próbował ograniczyć imigrację do USA. Biden podpisał rozporządzenie odwołujące plan administracji Trumpa wyłączenia osób nieposiadających obywatelstwa z powszechnego spisu ludności oraz inne chroniące program DACA dla tzw. Dreamers, dający młodym imigrantom bez papierów ochronę przed deportacją, który to Trump próbował zlikwidować. Zadał też cios inicjatywie, która była najbliższa sercu jego poprzednika: nakazał wstrzymanie budowy muru na południowej granicy USA.