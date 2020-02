Biatlon: Wszyscy w cieniu Norwegii i Francji

Dzień wcześniej Polki świetnie spisały się w sztafecie. Kinga Zbylut i Hojnisz-Staręga miały na swoich zmianach czwarte czasy, Kamila Żuk – drugi. Magdalena Gwizdoń ruszała na trasę pierwsza, z 42-sekundową przewagą, ale szanse na sukces miała niewielkie. 40-latka to najstarsza uczestniczka MŚ, tej zimy nie punktowała jeszcze w PŚ. Zrobiła swoje, ale rywalki były za mocne.

Fantastyczne dni przeżywa Marte Olsbu Roeiseland, która sięgała po medale we wszystkich konkurencjach. Norweżka była na podium siedem razy, pięciokrotnie zgarnęła złoto. Sześć medali, w tym trzy złote, wywalczył jej rodak Johannes Boe. To były mistrzostwa Norwegów i Francuzów, którzy w rywalizacji mężczyzn zajęli jedenaście z piętnastu miejsc na podium. 26., 27. i 28. medal MŚ zdobył Martin Fourcade. Francuz po zakończeniu sezonu zdecyduje, czy będzie kontynuował karierę. 31-latek niby przeżył w biatlonie wszystko, ale do soboty nie był mistrzem świata w sztafecie. Francuzi wygrali tę konkurencję, a lider zespołu na mecie się popłakał.