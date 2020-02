Wierer mistrzynią świata, Polki rozczarowały

Na ostatnim okrążeniu szybsza od mistrzyni świata w sprincie była ex-biegaczka narciarska, Niemka Denise Hermann.

Włoszka złoty medal MŚ zdobyła po raz drugi w karierze. Rok temu w Oestersund była najlepsza w biegu masowym. Na podium najważniejszej imprezy sezonu stanęła już po raz ósmy, trzeci raz indywidualnie. Pięć krążków Wierer wywalczyła w sztafecie.

Dwudzieste szóste miejsce zajęła w niedzielę Hojnisz-Staręga. Polka miała piętnasty czas biegu, do zajęcia lokaty w czołowej „dziesiątce” zabrakło dobrego występu na strzelnicy. Pierwsze od dwóch miesięcy punkty Pucharu Świata zdobyła Kinga Zbylut, dla której trzydzieste czwarte miejsce to najlepszy w życiu wynik na mistrzostwach świata. Magdalena Gwizdoń straciła do Wierer pięć minut, Kamila Żuk do biegu w ogóle nie przystąpiła.

Teraz przed paniami dwa dni przerwy. Kolejny start – bieg indywidualny – we wtorek o 14:15. Hojnisz-Staręga musi zająć w nim wysokie miejsce, żeby zakwalifikować się do biegu masowego.

Wyniki: 1. Dorothea Wierer 29:22.0 (0+0+0+1), 2. Denise Herrmann +9.5 (1+0+1+1), 3. Marte Olsbu Roeiseland +13.8 (1+0+0+2)… 26. Monika Hojnisz-Staręga +1:53.6 (0+2+0+1), 34. Kinga Zbylut +2:42.3 (0+0+2+0), 55. Magdalena Gwizdoń +5:00.9 (0+1+2+1)