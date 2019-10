Formuła 1: Męczarnie Kubicy, szósty triumf Mercedesa

Kwalifikacje wygrał Sebastian Vettel, ale już na starcie niedzielnego wyścigu dwa bolidy Ferrari wyprzedził Valtteri Bottas z Mercedesa. Po chwili kraksę miał młodszy z kierowców ze stajni z Maranello Charles Leclerc, który musiał zjechać do alei serwisowej i stracił dobrą pozycję. Na 15. okrążeniu z dalszej jazdy musiał zrezygnować Max Verstappen. Okazało się na koniec, że był jedynym kierowcą, który nie ukończył Grand Prix.

Tylko dzięki temu Robert Kubica sklasyfikowany został na 19. a nie 20. miejscu. Do wyścigu Polak wystartował z alei serwisowej. Bolid, który w normalnych warunkach nie pozwala na zbyt wiele, po szybkiej wymianie części - konsekwencji rozbicia się w kwalifikacjach - nie gwarantował nawet, że uda się ukończyć wyścig. Kubica jednak starał się jechać na tyle bezpiecznie, by móc dotrzeć do mety w GP Japonii.

Bottas bardzo spokojnie utrzymywał swoje prowadzenie, mając za plecami Lewisa Hamiltona i Vettela. Na 37. okrążeniu na prowadzeniu znalazł się drugi z kierowców Mercedesa. Przed nim był jednak jeszcze jeden pit stop. Fin wrócił na prowadzenie, gdy Hamilton zjechał do boksu. Na drugiej pozycji sklasyfikowany został Vettel, natomiast trzecią pozycję zajął Hamilton, który do samego końca starał się wyprzedzić kierowcę Ferrari. Przebijający się z końca stawki Leclerc ostatecznie zajął szóstą pozycję.

Po pierwszym i trzecim miejscu kierowców Mercedesa w Japonii stajnia ta zapewniła sobie mistrzostwo świata konstruktorów. Dokonała tego szósty raz z rzędu.