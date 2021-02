Tiger Woods ranny w wypadku w samochodowym

Wóz Woodsa stoczył się z nasypu i dachował. Strażacy, by wydobyć sportowca z samochodu, musieli użyć nożyc.

Do wypadku doszło na Hawthorne Boulevard w Ranchos Palos Verdes, na południe od Los Angeles.

Woods został przetransportowany do szpitala. W aucie był sam. O jego stanie wiadomo tylko, że przeszedł poważną operację nóg.

Tiger Woods jest jednym z najbardziej utytułowanych golfistów wszech czasów, przez 683 tygodnie był światowym numerem 1, ostatnio od marca 2013 do maja 2014. Pięciokrotnie wygrał coroczny turniej Masters, trzykrotnie U.S. Open i The Open Championship.