Strajk Kobiet w Pruszkowie. Mandaty i wnioski do sądu

Zapowiedziała też, że również wobec osób nieletnich skierowane będą wnioski do sądu rodzinnego, a do Sanepidu zostaną przekazane zostaną 103 notatki.

W podwarszawskim Pruszkowie w piątek po godz. 18 w ramach Strajku Kobiet odbył się – demonstracja "Wszyscy do Pruszkowa! Podwarszawskie Miasta W Gniewie". To kolejny protest po październikowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego – przepisów antyaborcyjnych.

Na ulicy Robotniczej funkcjonariusze podeszli do demonstrujących i zaczęli ich legitymować. Wystawiano też mandaty.

W sumie jak podała stołeczna policja na Twitterze funkcjonariusze wylegitymowali ponad 100 osób, nałożyli 35 mandatów karnych, a do sądu skierowanych zostanie 68 wniosków o ukaranie.

Inna internautka skomentowała: - "Co z hołota. Miałam Pruszków za fajne miasteczko, ale widzę że to wyjątkowy syf. Współczuję panu Bąkiewiczowi. To patriota że musi mieszkać wśród takiej hołoty!". Policja przypomina o obowiązujących obostrzeniach dotyczących m.in. gromadzenia się.