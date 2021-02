Chcą aborcji bez kompromisów

Zgodnie z propozycją do 12. tygodnia lekarz nie musiałby pytać kobiety o powód jej decyzji. Po 12. tygodniu obowiązywałyby trzy przesłanki zapisane w obecnie obowiązującej ustawie: gwałt, zagrożenie życia i zdrowia matki oraz przesłanka zanegowana właśnie przez TK, czyli ciężkie i nieusuwalne wady płodu.

– Nasz projekt umożliwia świadome macierzyństwo czy rodzicielstwo, bo dzisiaj zachodzenie w Polsce w ciążę jest „rosyjską ruletką" i zniechęca do macierzyństwa, natomiast dotychczasowe prawo, jego praktyka była radykalnie niesprawiedliwa – oceniła podczas konferencji Kamila Ferenc z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, odpowiadając na zarzut o radykalizację żądań środowisk kobiecych.

Lewica nie ukrywa, że chce wokół projektu wywołać dyskusję i zgromadzić środowiska opowiadające się za liberalizacją. – Sytuację kobiet trzeba poprawić tu i teraz, a Lewica nie zrezygnuje ze swojego programu. My w przeciwieństwie do innych partii mówimy jasno: walczymy o zliberalizowanie prawa do przerywania ciąży – stwierdziła w rozmowie #RzeczoPolityce, posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.