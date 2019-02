Kaja Godek: Aborcja w przypadku gwałtu? Jak stwierdzić czy był gwałt?

- Obrona życia to fundament, na którym należy budować partię prawicową - mówiła w #RZECZoPOLITYCE Kaja Godek, działaczka prolife, pytana o to, dlaczego startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list koalicji narodowo-wolnościowej.

Zdaniem Godek w postaci koalicji, z której list będzie ubiegać się o miejsce w PE "tworzy się prawica, której w Polsce brakowało". Jak dodała taka prawica "powinna zawierać silny fundament cywilizacyjny", stąd jej start w wyborach.

PiS-owi Godek zarzuciła, że partia ta "zamroziła na prawie rok projekt 'Zatrzymaj aborcję'" w sejmowej komisji. Zdaniem działaczki prolife jeśli PiS nie uchwali przepisów zabraniających aborcji w tej kadencji, nie zrobi tego w ogóle, bo "druga kadencja to już tylko trwanie".

Godek przekonywała, że w Polsce powinna obowiązywać "pełna ochrona życia". - Zakaz zabijania ludzi niezależnie od tego na jakim etapie życia się znajdują. Dzisiaj jest selekcja ludzi na lepszych i gorszych - przekonywała mówiąc o obowiązujących obecnie przepisach.

- To, że chcemy bronić naszego życia jest naturalnym pragnieniem - dlaczego tej ochrony mamy odmawiać tym, których bronić się nie mogą? - pytała. Godek nie zgodziła się też na określenie "chore płody" w stosunku do płodów, które obecnie mogą zostać poddawane aborcji w związku z uszkodzeniami wykrytymi w czasie badań prenatalnych. - To są chorzy ludzie. Jak pacjenci leżący w szpitalach. Im się należy szacunek. Zabijanie nie jest profilaktyką śmierci. Kategoria wyboru nie powinna być stosowana do ludzkiego życia. Nie można decydować o cudzym życiu - mówiła.

Godek wyjaśniła też, że działacze prolife umieszczają zdjęcia poddanych aborcji płodów m.in. przed siedzibą PiS ponieważ "to skutki tego, co robi PiS". - Moje dzieci widziały te zdjęcia. Pytały co to jest. Mówiłam, że to dzieci, które zostały zabite, bo były niepełnosprawne - stwierdziła Godek w odpowiedzi na pytanie, czy nie ma wątpliwości jeśli chodzi o prezentowanie takich zdjęć w przestrzeni publicznej, m.in. przez wzgląd na dzieci, które mogą je zobaczyć.

Na pytanie, czy chciałaby, aby na świat przychodziły dzieci, u których na etapie życia płodowego wykryto uszkodzenia, albo dzieci poczęte w wyniku gwałtu Godek odparła, że w przypadku tzw. aborcji eugenicznej "najczęściej zabija się dzieci z zespołem Downa". Jeśli chodzi o dzieci poczęte w wyniku gwałtu Godek wyraziła wątpliwość, czy w ciągu kilku tygodni można stwierdzić, że dziecko zostało poczęte w taki sposób. Jak mówiła o tym, że jest w ciąży, kobieta dowiaduje się zazwyczaj w 5-6 tygodniu, a tymczasem do 12 tygodnia można - jak mówiła - "zabić dziecko". Jej zdaniem w tak krótkim czasie nie da się ustalić, czy dziecko rzeczywiście zostało poczęte w wyniku gwałtu. - W wielu przypadkach może to być fikcja - dodała.

Godek nie zgodziła się też ze stwierdzeniem, że chce zmusić Polki do rodzenia. - Nie da się zmusić do rodzenia. Poród jest konsekwencją bycia w ciąży. Do tego się nie da zmusić - mówiła.

Jej zdaniem za przeprowadzenie aborcji powinny grozić konsekwencje karne. - Nie wolno zabijać ludzi. To jest takie proste - mówiła.

Godek podtrzymała też swoje słowa o tym, że - jak stwierdziła wcześniej - "homoseksualizm idzie w parze z pedofilią". Powołała się przy tym na "liczne badania przeprowadzone w USA na więźniach skazanych za pedofilię". - 40 proc. przypadków zgwałceń i molestowania dzieci to były przestępstwa dokonywane przez homoseksualistów - mówiła, zwracając uwagę, że w społeczeństwie jest zaledwie ok. 2 proc. homoseksualistów. Godek mówiła też, że również przypadki pedofilii ujawniane w Kościele mają zazwyczaj charakter homoseksualny.

- Homoseksualiści nie powinni pracować z dziećmi ponieważ jest to czynnik ryzyka. Nie życzę sobie, by do szkół wchodzili geje na etacie - w ten sposób Godek skomentowała podpisanie przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, tzw. Karty LGBT.

Godek stwierdziła też, że "edukacja seksualna nie jest edukacją". - To jest instruktaż seksualny, oswajanie dzieci z patologiami, czymś z czym dorosły człowiek nie chce mieć styczności - mówiła.