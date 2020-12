Franciszek przegrał w swojej ojczyźnie

Największy dziennik kraju, „Clarin", triumfował: „Argentyna stała się trochę bardziej sprawiedliwa. Dołączyła do cywilizowanych narodów świata, które nie widzą w kobietach przedmiotów stworzonych do rodzenia".

Inicjatywa prezydenta, peronisty Alberta Fernandeza, przeprowadzenia tak fundamentalnej zmiany cywilizacyjnej w środku pandemii jest jednak równie kontrowersyjna, co zaostrzenie w tym samym czasie prawa do aborcji w Polsce czy legalizacja eutanazji w rządzonej przez socjalistów Hiszpanii. Jest częścią szerokiego programu reform rozpoczętego po porażce wyborczej w 2019 r. liberała Mauricia Macri, który pozostawił Argentynę w zapaści. W kraju, który na początku XX wieku należał do ścisłej czołówki rozwiniętego świata, a dziś spadł do poziomu rozwoju Białorusi, Fernandez i wiceprezydent Cristiną Fernandez de Kirchner starają się rozwijać pomoc socjalną i renegocjować dług z MFW. Liberalizacja aborcji ma przyciągnąć młody elektorat, mimo iż gospodarka w tym roku załamie się o 11 proc., a inflacja już przekroczyła 35 proc.