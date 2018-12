Cywilizacja w kawałkach. Trendy na rok 2019

Pękanie internetu, podatki od technologii i biologiczne rozwarstwienie ludzi. W świecie ciągłej niepewności potrzebujemy kogoś, kto przeprowadzi nas za rękę przez nasze własne plany na przyszłość.

Co nas czeka w nowym roku? Z pewnością więcej przepoczwarzeń niż przełomów, bo postęp techniczny dziś to częściej innowacja niż wielkie rewolucje. Te drugie ciągle się zdarzają, ale są rzadkie. Dlatego myśląc o przyszłości technologii, myślimy raczej o procesach i trendach. Nie zawsze oczywiście wiemy, czy zaowocują one w kolejnym roku, czy później. Wiemy jednak, że pewnym zjawiskom musimy się bacznie przyglądać. Oto subiektywny przegląd procesów, które w 2019 roku wpłyną na kształt cywilizacji.

Internety jak kotlety

Co o tym piszą w internetach? – pytamy, gdy chcemy zasięgnąć powierzchownej opinii na jakiś temat. Niestety, żartobliwa liczba mnoga słowa „internet" powoli przestaje być czymś zabawnym. Na naszych oczach globalny zbiór połączonych sieci komputerowych rozwarstwia się i rozpada na kawałki – a rok 2019 będzie tego świadkiem. Wszystko dlatego, że największe potęgi świata dojrzały zalety posiadania własnego „prywatnego" internetu – z własną...