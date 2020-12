Chorwacja. Ciemna strona słonecznego kraju

Jego autorzy przez cztery lata badali losy 13 tys. osób, które wybrały tzw. szlak bałkański, aby przedostać się nielegalnie do zachodniej Europy. Tu barierę właściwie nie do pokonania napotkali na granicy między Chorwacją oraz Bośnią i Hercegowiną. Chorwacka straż wbrew międzynarodowym konwencjom sięga bowiem do niezwykle brutalnych metod, byle powstrzymać przyjezdnych. Świadkowie mówią o „odrzucaniu" imigrantów, ich zastraszaniu, odbieraniu własności, odmowie rozpatrzenia wniosków o azyl.