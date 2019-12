Nagroda za wskazanie sprawcy zanieczyszczenia oczyszczalni w Olsztynie

Do zdarzenia doszło 18 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych w rejonie ul. Leśnej lub Osiedla Redykajny w Olsztynie.

- Tylko dzięki szybkiej reakcji pracowników oczyszczalni ścieków oraz strażaków nie doszło do zatrzymania procesu oczyszczania ścieków. Nieznana substancja ropopochodna nie przedostała się do środowiska naturalnego, w tym do rzeki Łyny – podaje olsztyńskie PWiK.