W Gdańsku powstała publiczna toaleta dla psów

Toaleta ma zachęcić czworonogi do załatwiania swoich potrzeb w jednym miejscu, zamiast "znakowania" zieleni na całym terenie.

Park kieszonkowy we Wrzeszczu powstał w 2018 roku. Wcześniej skwer odstraszał swoim wyglądem. Po modernizacji zyskał pomosty z drewna, wygodne ławki i krzesełka, nasadzono tam krzewy i trawy ozdobne, a zielone płoty zasłaniają miejsca, gdzie okoliczni mieszkańcy składują odpady.

- One "zachęcają" psa do oddawania moczu właśnie w tym miejscu. Co więcej, wydzielający się zapach jest atrakcyjny dla czworonogów, a zupełnie niewyczuwalny dla człowieka. Całość piesuaru wykonana jest z materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska i nie ingerują w jego funkcjonowanie – zapewnia GZDiZ.