Tatarzy już nie chcą modlić się za Dudę

Siedzibą muftiego jest Wilno – głosi jeden z przepisów ustawy o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Mowa jest w niej też m.in. o Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Powód? Ustawa pochodzi z 1936 r. I w końcu powinna zostać zmieniona – przewiduje petycja, która trafiła do Senatu i którą rozpatrzy senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Czy oznacza to, że impuls do powstania petycji wypłynął z otoczenia muftiego? Musa Czachorowski przekonuje, że nie. – Nie sądzę, by wypłynęło to z władz związku, choćby dlatego, że od lat toczą się rozmowy w sprawie ustawy między stroną rządową, a Najwyższym Kolegium, reprezentowanym przez muftiego Tomasza Miśkiewicza – mówi Czachorowski.