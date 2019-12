Książki jak kobiety

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk poleca w "Plusie Minusie".

Czytam przede wszystkim stare, klasyczne książki. Gdybym miał wymienić swoich ulubionych autorów, byliby to na pewno: Tołstoj, Dostojewski, Prus, Dickens i Sienkiewicz. Chętnie wracam do ich ponadczasowych utworów. Bohaterów traktuję jak członków rodziny, których odwiedzam po latach. Powieściami, które wywarły na mnie największe wrażenie, były bez wątpienia „Anna Karenina" Lwa Tołstoja i „Pani Bovary" Gustava Flauberta. Pojąć te powieści, to jak zrozumieć kobiety, a ja zawsze chciałem rozumieć kobiety.









Oprócz tego czytam również polską literaturę współczesną. Regularnie sięgam do utworów Szczepana Twardocha. Uważam go za bardzo sprawnego pisarza pod kątem językowym, który biegle porusza się po wielu płaszczyznach takich jak żargon lub dialekt śląski. Oczywiście przeczytałem „Króla" i „Królestwo", ale i wcześniejsze jego powieści, począwszy od „Morfiny". Ta powieść wraz z „Heroiną" Tomasza Piątka to dwie ważne powieści o narkotykach. Czytamy je, j...

