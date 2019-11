Ameryka Łacińska w ogniu

– Musieliśmy powstrzymać falę przemocy. Niszczone są sklepy, infrastruktura publiczna. To nie są żadne pokojowe manifestacje – tłumaczy burmistrz Bogoty Enrique Penalosa. Na razie w starciach zginęły trzy osoby. Jednak w mediach społecznościowych pojawiło się szereg filmów pokazujących, że za wieloma aktami przemocy stoi policja.

Opozycja uważa, że konserwatywny prezydent Ivan Duque chce zdyskredytować ruch protestu i usprawiedliwić jego pacyfikację. To nie był pierwszy przypadek użycia siły przez przywódcę kraju.

– Duque, który został wybrany w ubiegłym roku, zapowiadał, że zerwie zawarte w 2016 r. porozumienie pokojowe kończące 50-letnią wojnę domową z marksistowskimi Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC). Na to co prawda nie pozwolił Trybunał Konstytucyjny. Jednak władze tolerują narastanie przemocy, w wyniku której w ostatnim roku zostało już zamordowanych niemal 500 działaczy społecznych – mówi „Rzeczpospolitej" Daniel Zovatto, Chilijczyk i jeden z najpoważniejszych znawców Ameryki Łacińskiej.

Jeśli taki plan faktycznie istnieje, to jego rola w wybuchu fali protestów jest jednak znikoma. Kontynent ma bardzo realne problemy. Do pewnego stopnia stał się ofiarą własnego sukcesu. W przeciwieństwie do Rosji czy Chin, od trzech dekad przytłaczająca większość państw latynoskich zdołała nie tylko wybić się na demokrację, ale także ją umocnić. Temu sukcesowi towarzyszył wyjątkowy rozwój gospodarczy: tylko w latach 2003–2013 średnie tempo wzrostu PKB Ameryki Łacińskiej osiągnął 3,5 proc. rocznie, a tacy lewicowi politycy jak brazylijski prezydent Lula da Silva zdołali przez rozbudowę programów socjalnych wyrwać z nędzy 100 mln osób, które zasiliły szeregi klasy średniej.