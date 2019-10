Ważny głos Polonii w wyborach

Zagranica głosowała na listę do Sejmu z Warszawy (okręg 19), a do Senatu na śródmiejską listę kandydatów (okręg 44).

Mobilizacja Polaków

Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo w USA, zdobyło ponad 50 proc. głosów zarówno do Sejmu, jak i Senatu. Partia ta zebrała najwięcej głosów do Sejmu w Nowym Jorku, ale już w Waszyngtonie do izby wyższej parlamentu większość miała Koalicja Obywatelska. W okręgu obejmującym Chicago na kandydata PiS do Senatu głosowało 75,3 proc. osób, a Koalicji – 20,3 proc, za to w Los Angeles czy w Teksasie zdecydowana większość postawiła na Koalicję.