Weszli do morza mimo zakazu. Dwie osoby nie żyją

Chłopak wraz z dwójką innych dzieci i opiekunem wszedł do wody mimo zawieszonej czerwonej flagi. Tylko dwójce nastolatków udało się wyjść.

W piątek ok. 18.30 służby ratunkowe dostały zgłoszenie o czterech osobach, które weszły do wody mimo zakazu. To była trójka dzieci w wieku 13-14 lat oraz 42-letni opiekun. Dwójce nastolatków - czternastoletniej dziewczynie i trzynastoletniemu chłopcu - udało się wydostać na brzeg, gdzie udzielono im pomocy