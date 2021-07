Zastrzyk śmierci w zawieszeniu

Zawieszenie federalnych egzekucji to zmiana o 180 stopni w stosunku do poprzedniej administracji. Po 17 latach rząd byłego prezydenta Donalda Trumpa w 2020 r. wznowił egzekucje i w ciągu pół roku wykonał 13 wyroków. Aż tylu nie było za kadencji jednego prezydenta w ciągu ponad 120 lat. Dużą część egzekucji wykonano pod koniec kadencji Trumpa, odchodząc od tradycji niewykonywania wyroków śmierci w okresie przekazywania władzy. Ostatni skazany – Dustin Higgs – został stracony w więzieniu federalnym w Terre Haute w Indianie, w styczniu br., tydzień przed końcem kadencji Trumpa.

Ogłoszone moratorium dotyczy tylko kar śmierci za wykroczenia federalne, rozpatrywane w sądzie federalnym. Do nich zaliczają się poważne przestępstwa czy te dotyczące aktów terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Kara śmierci jednak dozwolona jest też na poziomie stanowym – obecnie w 27 stanach. W ciągu ostatnich 45 lat najwięcej egzekucji wykonano w Teksasie (około 540), Oklahomie i Wirginii (ponad 110) oraz na Florydzie (około 100). Od lat jednak trwa debata nad karą śmierci na poziomie stanowym. Ponad 20 stanów wycofało ją już ze swojego kodeksu kar. W ostatnich 15 latach były to m.in. Nowy Jork, New Mexico, Illinois, Connecticut, New Hampshire, Kolorado i Wirginia. Karę śmierci zastąpiono tam dożywociem bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ponadto sądy w Waszyngtonie i Delaware niedawno uznały karę śmierci za niekonstytucyjną.