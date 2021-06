Stonoga trafił z Holandii do aresztu na Białołęce

Kontrowersyjny biznesmen był poszukiwany w Europie listami gończymi wystawionymi przez siedem polskich prokuratur, które chciały mu postawić kolejne zarzuty. Najpierw azylu politycznego odmówiła mu Norwegia, a w maju tego roku – Królestwo Niderlandów. „ Sąd podzielił stanowisko polskiego wymiaru sprawiedliwości o wysokiej szkodliwości czynów podejrzanego. Uznał, że zostały przez polską prokuraturę dobrze udokumentowane" – twierdzi Prokuratura Krajowa.

Stonoga szukał poza krajem azylu, twierdząc, że nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Kiedy holenderski sąd nakazał jego ekstradycję, Stonoga stwierdził, że „jedzie do Polski na pewną śmierć". Specjalny samolot CASA, którym deportowano Stonogę, wylądował w środę po południu. Stonoga trafił do aresztu na Białołęce. – Czynności z podejrzanym, uzupełnienie mu zarzutów wykonamy w ciągu dwóch tygodni – mówi nam Karol Blajerski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę darczyńców fundacji charytatywnej, którą założył Stonoga. To właśnie ta prokuratura zaczęła ścigać biznesmena po tym, jak złamał wolnościowe środki zapobiegawcze (zakaz opuszczania kraju) i wyjechał do Norwegii.