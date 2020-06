Policja zastrzeliła 27-latka. Skradł cztery rolki tapet

Rosyjska redakcja BBC, powołując się na media lokalne, podaje, że do incydentu doszło w nocy 1 czerwca w rosyjskim Jekaterynburgu. 27-letni Władimir Tauszankow został zastrzelony podczas operacji Gwardii Narodowej, która wkroczyła do jego mieszkania. Był podejrzany o kradzież czterech rulonów tapet w pobliskim sklepie budowlanym. Wartość tapet, jak podaje BBC, to zaledwie 8 tys. rubli (równowartość 480 złotych). W związku z incydentem do Komitetu Śledczego Rosji zwrócił się już rzecznik praw człowieka w obwodzie swierdłowskim Tatiana Mierzliakowa. Domaga się wyjaśnienia okoliczności śmierci 27-latka. Tymczasem rosyjska Gwardia Narodowa tłumaczy, że podczas kradzieży mężczyzna groził nożem sprzedawczyni.

