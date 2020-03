Lubuskie w podwyższonej gotowości

Mieszkaniec Cybinki w Lubuskiem w sobotę 29 lutego wracał z Niemiec. Z autobusu wysiadł na granicy w Świecku. Tam przesiadł się do prywatnego auta i wrócił do domu. Źle poczuł się w poniedziałek, zadzwonił do powiatowego sanepidu – zgłosił objawy grypopodobne i przekazał informację o powrocie z miejsca, gdzie jest ognisko koronawirusa. Wysłano po niego specjalną karetkę i przewieziono na oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. – W środę o godz. pierwszej w nocy otrzymaliśmy wynik potwierdzający, że jest to pacjent dodatni – mówi Marek Działoszyński, prezes szpitala w Zielonej Górze.

